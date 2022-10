Gentse componist Hannes De Maeyer geeft nieuwe film Adil en Bilall soundtrack met Arabische invloeden

Hannes De Maeyer is een Gentse componist die zijn sporen al verdiende in de filmmuziek. Zo is hij de vaste componist voor de Belgische films van Adil en Bilall. Nu hun nieuwe film Rebel, over Syriëstrijders, in de zalen komt, is Hannes blij. “We hebben er twee jaar hard aan gewerkt. Ik ben blij dat de film eindelijk in de zalen te zien is.”

De filmmuziek is een mix van rap, symfonische muziek en de sfeer van 1001 nacht. Vooral die Arabische muziek was een uitdaging voor Hannes De Maeyer: “We wilden breed gaan met de genres, maar tegelijk een rode lijn in de sound te krijgen.”