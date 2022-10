Wel investeringen, maar nog niet minder kinderen per begeleider in kinderopvang: Vlaamse oppositie scherp voor "wereldvreemde" minister Dalle

"9 is teveel", zo luidt de boodschap van de kinderopvangsector, die vandaag protesteert. Daarmee verwijzen ze naar de zogenoemde begeleider-kindratio in de kinderopvang: die ligt officieel op 1 begeleider per 8 à 9 kinderen (om precies te zijn: 1 op 8 of 2 op 18, red.). Om de problemen in de sector aan te pakken, moet die verhouding naar beneden, zo herhaalden onder meer Vooruit, PVDA en Groen in het Vlaams Parlement.