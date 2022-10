Nertsen nekken Deense regering alsnog: Denen moeten op 1 november vervroegd naar stembus

De aanleiding voor het ultimatum was een crisis die intussen bijna twee jaar geleden plaatsvond, aan het einde van het eerste coronajaar. In Denemarken werden toen in opdracht van de regering miljoenen gekweekte nertsen afgemaakt. De vrees bestond dat de dieren een mutatie van het coronavirus zouden overdragen op mensen. Die mutatie zou de werking van de coronavaccins die toen nog in de maak waren, in gevaar kunnen brengen.

Maar de regering nam haar besluit om alle nertsen af te maken zonder geldige juridische basis. Bovendien zette ze het plan door zonder meerderheid in het parlement. Een onderzoekscommissie sprak zich eerder dit jaar zeer kritisch uit over de gang van zaken.