Waarom loonindexatie schrappen als bedrijven excessieve winsten binnenrijven? 

Laat ons eerst nagaan of de automatische indexatie van de lonen in België effectief meer inflatie veroorzaakt dan in de rest van Europa. We zijn ondertussen een jaar ver in de inflatie-crisis, dus die effecten zouden stilaan aan de oppervlakte mogen komen.

Conclusie?



Het globale prijspeil (zonder energie) is sinds begin 2020 in België gestegen met net geen 10%. Dat is exact even veel als de rest van de eurozone, maar het is lager dan in Duitsland en Nederland, landen die nochtans geen automatische indexering kennen. In Frankrijk, waar de controle op de energieprijzen veel sterker is, ligt de inflatie dan weer beduidend lager. Op dit ogenblik is er dus in de inflatiecijfers geen enkel bewijs te vinden van een hogere inflatie ten gevolge van ons indexatiemechanisme.

Is een indexsprong nodig om de inflatie te temperen? Daar is dus geen bewijs voor.