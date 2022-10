Federaal procureur Frédéric Van Leeuw na huiszoeking bij Yannick V.: "De license to kill bestaat niet in België"

In ons land bestaat de vrijheid van meningsuiting en mogen mensen best extreme gedachten hebben. "Maar als gedachtegoed leidt tot geweld, kan dat niet." Al geeft Van Leeuw toe dat er een spanningsveld bestaat voor wanneer de politie in dergelijke gevallen mag tussenkomen.

Hij heeft er alle vertrouwen in dat er niet voor niets een onderzoeksrechter is gevat, en dat die vervolgens heeft geoordeeld dat het nuttig was om speciale eenheden naar de huiszoeking Merksem te sturen. "Ik krijg al die vragen niet als het gaat over moslimterrorisme", merkt hij op.

Het valt hem op dat na de coronacrisis veel mensen zijn geradicaliseerd. "Er zijn mensen die zich enorm eenzaam hebben gevoeld. Eenzaamheid is enorm gevaarlijk voor mensen die zich niet goed voelen." Volgens Van Leeuw radicaliseren sommigen van hen en gaan ze op zoek naar antwoorden bij een leidersfiguur die een vijand aanwijst. "We moeten dat opvolgen."