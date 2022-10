Vlaamse regering blaast technologiebeurs Flanders Technology nieuw leven in: "Oplossingen bedenken voor vele uitdagingen waar we voor staan"

Of Flanders Technology & Innovation (FTI), zoals het nieuwe project zal heten, een lang leven beschoren is, durft Jambon niet te voorspellen. "Ik weet ook niet of we moeten vermijden dat het op een moment einde verhaal is. We willen de huidige technologie in de vitrine zetten om een antwoord te bieden op de vijfde industriële revolutie, maar die is niet voor de eeuwigheid. Op een bepaald moment zullen we de nodige oplossingen voor onze uitdagingen gevonden hebben - en komt er alweer een nieuwe, zesde revolutie aan."