GO! scholengroep Gent verwelkomt beginnende leerkrachten op Startersfestival aan de Voskenslaan

"Je kan het Startersfestival eigenlijk als de Kick-Off van onze aanvangsbegeleiding beschouwen", zegt Eva Van Buggenhout, communicatieverantwoordelijke van de GO! scholengroep Gent. "Elke starter krijgt een mentor toegewezen en daarnaast voorzien wij vanuit de scholengroep een heel aanvangsbegeleidingstraject. Dat zijn verschillende sessies waarbij we onze starters ondersteunen bij het eerste schooljaar dat toch wel heel cruciaal is. Vandaag hebben we bijvoorbeeld een eerste sessie gegeven rond zelfzorg. Welzijn is heel belangrijk voor onze scholengroep want door de hoge werkdruk hoor je van veel burn-out's onder de leerkrachten. We willen hen van bij de start de juiste tools geven om dat tegen te gaan."