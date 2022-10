UZ Antwerpen organiseert eerste officiële golfwedstrijd voor "Golfen na Kanker": "Vooral de ziekte even vergeten"  

Ook deelneemster Inneke Devos is blij dat ze heeft meegedaan. "Kankerpatiënten hebben na hun behandeling de neiging om stil te gaan zitten. Dat komt omdat je serieus afgetakeld bent. Nu heb ik me met lotgenoten herpakt om terug te sporten. We praten niet altijd over die periode, maar met weinig woorden worden we verstaan. Ik denk dat dat heel belangrijk was. Je hebt het gevoel dat je conditioneel vanaf nul start, maar het komt snel terug. Als de dokter wint, zou hij in het water vliegen (lacht). "