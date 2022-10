Noodopvangcentrum voor asielzoekers in Leopoldsburg blijft anderhalf jaar langer open

Fedasil lichtte de gemeenteraad van Leopoldsburg gisteravond in over de verlenging en verwijst naar de grote toestroom van asielzoekers. Het is sinds 2015 geleden dat er nog zoveel asielzoekers naar ons land kwamen. In heel wat landen is er politieke en economische instabiliteit, die nog versterkt wordt door de oorlog in Oekraïne.

Het noodopvangcentrum in Leopoldsburg is ondergebracht op het voormalige militaire kwartier Moorslede. Er kunnen 500 mensen opgevangen worden.