Van Angèle over Marion Cotillard tot Juliette Binoche: wereldsterren knippen haarlokken als steun voor protesten in Iran

De initiatiefnemer van de actie is Richard Sedillot, een Franse advocaat gespecialiseerd in mensenrechten. In de video zien we dan ook vooral Franstalige sterren uit de film- en muziekwereld. Onder hen actrices Marion Cotillard, Juliette Binoche en Isabelle Adjani. We zien ook hoe actrice Charlotte Gainsbourg, dochter van zanger Serge Gainsbourg en Britse zangeres Jane Birkin, de haren van haar moeder knipt.