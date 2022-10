Israëlische ex-premier en leider van rechtse oppositie Benjamin Netanyahu in het ziekenhuis, enkele weken voor nieuwe verkiezingen

Ernstig of niet, de situatie kan wel de discussie aanwakkeren of de langst regerende premier van Israël nog wel in staat is om op dat niveau te functioneren. Dat is vervelend net voor de parlementsverkiezingen die voor 1 november gepland zijn. Netanyahu is nu oppositieleider, maar aast op een overwinning en een nieuwe ambtstermijn. Volgens de peilingen zou zijn rechts-nationalistische partij Likoed 30 van de 120 zetels behalen in de Knesset, het Israëlische parlement. Dat is slechts een zetel meer dan nu, maar het is wel de grootse partij en de alliantie die Netanyahu gesloten heeft met extreemrechtse en ultra-religieuze partijen zou flirten met de absolute meerderheid van 61 zetels.