Jaarlijkse veeprijskamp in Bornem brengt volk op de been: "Het is zoals een missverkiezing"

Danny Daelemans zit al tien jaar in de jury voor de paarden. "Net als bij een missverkiezing kijk ik natuurlijk naar de uitstraling van de dieren. Een mooi hoofd, een mooie hals, een mooie ruglijn. De benen moet goed staan. Dan laten we de paarden stappen en lopen om te kijken of ze vlot bewegen en niet kreupel zijn bijvoorbeeld." Er zijn geldprijzen te winnen en de mooiste paard krijgt ook een medaille. Danny is in de paardenwereld geboren. Voor hem is jureren een hobby. "Ik zat ook al in jury's in Australlië, Denemarken en Zweden. Er zijn vaak vaste deelnemers op jaarmarkten maar het zou best kunnen dat er een deelnemer uit Bornem opduikt met een paard of een pony dat beter is dan al de rest."