Legerkapitein Ibrahim Traoré officieel aangesteld als president van Burkina Faso

De aanstelling van Traoré is bekendgemaakt met een op de nationale televisie voorgelezen verklaring met als titel 'Acte fondamental'. De verklaring werd voorgelezen door kapitein Kiswendsida Farouk Azaria Sorgho, woordvoerder van de regerende MPSR-junta, tijdens een speciale uitzending.

"De voorzitter van de Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) neemt de functie van staatshoofd en opperbevelhebber van de nationale strijdkrachten op zich, zegt de Acte fondamental, die tijdelijk de grondwet van Burkina Faso vervangt "in afwachting van de ondertekening van een overgangscharter".

Traoré verzekerde aan radiozender RFI maandag dat hij alleen lopende zaken zou uitvoeren totdat een nieuwe civiele of militaire overgangspresident is benoemd door de 'Assises Nationales' (Nationale Vergaderingen), die de politieke, sociale en maatschappelijke krachten verenigen en die volgens hem "ruim voor het einde van het jaar" bijeen zouden moeten komen.

Het is al de tweede keer in acht maanden tijd dat er een staatsgreep is gepleegd. Luitenant-kolonel Paul-Henri Damiba, tot vrijdag het hoofd van de militaire junta in het land, is afgezet door Ibrahim Traoré. Damiba was zelf in januari met geweld aan de macht gekomen door de regeringen van de verkozen president Roch Marc Christian Kaboré omver te werpen. Damiba is gevlucht naar Togo.

Opvallend is ook dat de nieuwe Burkinese leider pro-Russisch is. De precieze link tussen Traoré en Rusland is nog onduidelijk, maar vast staat dat Rusland in verschillende Afrikaanse landen aan invloed probeert te winnen.