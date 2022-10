Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelt "Stanlie": interactief spel om kinderen warm te maken voor erfgoed 

Maar waarom is het zo belangrijk dat jonge kinderen al leren over erfgoed? Daar heeft An Vervliet een goede reden voor: "Erfgoed is overal rond ons. Het zijn de sporen uit het verleden die het heden mee kleur geven. Het wijst ons op wat er gebeurd is in het verleden. Alles wat vandaag gebeurt, is een vervolg op wat er gisteren en jaren geleden is gebeurd. Als die sporen zouden verdwijnen, dan zouden we het moeilijker hebben om te begrijpen wat er vandaag gebeurt."