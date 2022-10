Leuven past parkeernormen voor nieuwbouwprojecten aan

"Door de parkeernormen aan te passen, kunnen we de kwaliteit van het openbaar domein vrijwaren en verbeteren", beargumenteert David Dessers (Groen), schepen van Mobiliteit. "De nieuwe regels maken het mogelijk om op maat van projecten afspraken vast te leggen: er kan flexibel worden afgeweken van de normen, als de redenen ervoor voldoende gemotiveerd zijn. Dat kon bij de vorige regels niet."

Voor sociale woonprojecten verlaagt de stad de norm voor autoparkeerplaatsen van één naar een half per woning. Een project met vijftig sociale woningen zal dus 25 parkeerplaatsen moeten voorzien. Vroeger waren er dat vijftig, maar volgens de stad worden niet alle parkeerplaatsen gebruikt.

Bewoners van nieuwbouwprojecten die meer dan vijf wooneenheden tellen, zullen in de toekomst niet meer kunnen rekenen op een bewonersparkeerkaart. De projecten moeten zelf voldoende parkeerplaatsen voorzien zodat bewoners geen plaats meer nodig hebben op het publiek domein. De norm voor dergelijke projecten blijft op een per woning liggen. Voor nieuwe woningen met een gevel die minder dan zeven meter breed is, verandert er niets.

In het kernwinkelgebied verlaagt de stad de norm bij nieuwbouw naar nul parkeerplaatsen. Voor fietsenstallingen wordt zowel bij nieuwe woningen als bij studentenkamers de norm verhoogd naar respectievelijk 2 à 3 of 1 à 2, afhankelijk van de grootte van de woning of de studentenkamer.

Vanaf morgen (donderdag) tot vrijdag 4 november kan iedereen die wil het dossier komen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. De nieuwe regels zullen ten vroegste in het voorjaar van 2023 van kracht zijn.