Malle geeft jeugdverenigingen subsidies voor metaaldetectoren op fuiven

Op diezelfde fuif is het ook tot een vechtpartij gekomen. "Met die messen is er niks gebeur - er is niemand neergestoken - maar met metaaldetectoren zou het toch veiliger moeten worden."

In Malle zijn er sinds de coronacrisis wel vaker problemen in het uitgaansleven, in het bijzonder in de buurt van enkele danscafés is Westmalle. Daarom werd daar eerder dit jaar een alcoholverbod ingevoerd op straat in het weekend.