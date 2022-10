Man raakt zwaargewond bij vechtpartij in Peer

De vechtpartij in de Achtzaligenstraat in Peer ontstond nadat een man van 30 uit Houthalen-Helchteren de woning van zijn ex-partner probeerde binnen te dringen. Enkele familieleden van de vrouw werden gealarmeerd en grepen hardhandig in. De man kreeg klappen en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, hij is buiten levensgevaar. De politie heeft intussen drie verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 18, 22 en 32 jaar. Ze worden op dit moment verhoord door de politie.