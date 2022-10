Nederlandse "stikstofbemiddelaar" stelt langverwacht rapport voor: 2030 blijft deadline voor halvering uitstoot

Volgens de plannen van de regering moet de stikstofuitstoot tegen 2030 met 50 procent naar beneden om kwetsbare natuur te beschermen. In zijn rapport houdt Remkes vast aan die deadline van 2030. Wel stelt hij enkele "ijkmomenten" - in 2025 en 2028 - voor waarop kan worden bekeken of de vermindering op schema zit. Als in specifieke gebieden een halvering niet haalbaar is, dan moet uitstel daar mogelijk zijn.