Vondst in VRT-archief geeft letterlijk een stem aan docu over onwaarschijnlijk liefdesverhaal van Nelly en Nadine in concentratiekamp van Ravensbrück   

Nelly Mousset-Vos en Nadine Hwang leren elkaar kennen op kerstavond 1944 in het concentratiekamp van Ravensbrück. Ze worden verliefd. In de laatste maanden van de oorlog raken ze gescheiden: Nadine belandt via Zweden in Parijs, Nelly keert terug naar Brussel waar ze in de steek wordt gelaten door haar minnaar.



In 1947 vinden de vrouwen elkaar terug. Nadine trekt in bij Nelly, maar in het naoorlogse België is het geen evidentie om als lesbisch koppel door het leven gaan. Hun relatie houden ze geheim voor familie en vrienden. In 1951 besluiten ze te verhuizen naar Venezuela. Nadine overlijdt in 1977 aan een slepende ziekte, Nelly volgt in 1985.

BEKIJK - Kleindochter Sylvie duikt in de privé-archieven van Nelly: