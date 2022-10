Ethische bank NewB heeft kapitaalverhoging niet rondgekregen: banklicentie hoogst onzeker

De coöperatieve, ethische bank NewB is er niet in geslaagd om tegen eind september een kapitaalverhoging van 40 miljoen euro rond te krijgen, zoals gevraagd was door de Nationale Bank. Dat meldt L'Echo en is ons bevestigd. Daardoor zal het bedrijf zijn banklicentie, die het sinds 2020 had, zo goed als zeker kwijtspelen.