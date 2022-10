Nieuw buurtrestaurant in Borgerhout zet in op duurzaam afhalen en leveren van gezonde maaltijden

In het buurtrestaurant kan je terecht voor vijf verschillende maaltijden. Er zijn vier weekmenu's: een suggestiemenu, een klassiek menu, een vegetarisch menu en vismenu. Daarnaast is er elke dag een dagschotel. Ze worden elke dag vers gemaakt. "We hebben drie tarieven", vertelt verantwoordelijke Zufaisa Van Cooten. "Het normale tarief is 9 euro. Wie ouder is dan 60 jaar betaalt 7 euro en we hebben ook een sociaal tarief van 3 euro. Voor een kind betaal je 1 euro."