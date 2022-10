Nieuwe verborgen sluikstortcamera’s in verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant: "Impact zwerfvuil op milieu is immens"

De camera’s worden geplaatst aan glasbollen, kledingcontainers of andere verlaten plekken en veldwegen. De toestellen zijn verborgen en niet zichtbaar, om zo het afschrikeffect te verhogen. “We willen de sluikstorters niet op de hoogte brengen over waar de camera’s staan. Zo hopen we zoveel mogelijk sluikstorten tegen te gaan", aldus Vanden Bosch. EcoWerf zal de camera’s de komende drie jaar in verschillende gemeentes plaatsen. “De gemeente kan een campagne doen om zijn inwoners te verwittigen, maar de exacte locatie zullen we nooit prijsgeven."