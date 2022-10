Ninove roept inwoners op om nieuwe buurtinformatienetwerken op te richten

Enkele wijken in het centrum van Ninove en de dorpskern van deelgemeente Nederhasselt hebben nog geen buurtinformatienetwerk. Daar wil burgemeester Tania De Jonghe (Open Vld) verandering in brengen: “Deze oproep is vooral gericht aan inwoners die nog niet aangesloten zijn bij een BIN. Nu zijn er zo’n 15 in de stad. Via deze weg worden de mensen op de hoogte gehouden van alles wat met veiligheid te maken heeft.”

De burgemeester roept de bewoners dus op om zich aan te sluiten bij een BIN en ook nieuwe BIN’s op te richten, maar zal er zelf geen initiatief voor nemen. “Een buurtinformatienetwerk is een burgerinitiatief, de stad gaat dat niet coördineren. We proberen wel mensen te vinden die zo’n BIN willen oprichten.”