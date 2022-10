Nog voor hun geboorte hebben baby's al roetdeeltjes in hun longen en hersenen

In 2019 bracht onderzoek aan de UHasselt aan het licht dat al zeer vroeg in de zwangerschap roetdeeltjes teruggevonden kunnen worden in de placenta. "Al op 12 weken zwangerschap vonden we roetdeeltjes terug, zowel langs de kant van de moeder als langs de kant van de foetus", klonk het toen. Opvallend was dat er aan de kant van de foetus een hogere concentratie roetdeeltjes was dan aan de kant van de moeder. Dat betekent dat roetdeeltjes zich geleidelijk aan opstapelen aan de kant van de foetus.



"Sinds onze eerdere ontdekking dat blootstelling aan luchtvervuiling bij zwangere vrouwen ervoor kan zorgen dat minuscule roetdeeltjes in de placenta terechtkomen, wilden we nagaan welke impact die roetvervuiling precies kan hebben op de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder", zegt professor Tim Nawrot over het nieuwe onderzoek. "We zien nu voor het eerst dat roetdeeltjes een weg vinden tot in de organen van de foetus, waaronder de lever, de longen en zelfs de hersenen. En dat terwijl deze organen bij de ongeboren baby nog in volle ontwikkeling zijn."



"Vooral het feit dat deze roetdeeltjes in de nog volop ontwikkelende hersenen terecht komen, is onrustwekkend”, zegt professor Paul Fowler van de Universiteit van Aberdeen. "Dit betekent dat deze nanopartikels via de hersenen in contact komen met het volledig netwerk van cellen en organen in het lichaam van de foetus en hierop kunnen inwerken."