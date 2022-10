Minder gas gelekt uit Nord Stream dan eerst gedacht, stellen onderzoekers uit Frankrijk

"We zijn een beetje verrast" door deze resultaten, gaf Philippe Ciais toe. "Zat er minder gas in de leidingen? Is een deel van het gas opgelost in het water, wat niet mogelijk lijkt? We hebben geen verklaring", erkende hij. Hij benadrukte wel dat "als de pijp leegloopt, de druk afneemt", wat een effect kan hebben gehad op de hoeveelheden gas die zijn uitgestoten.