Op Kolonel Dusartplein in Hasselt is start van academiejaar gevierd met Student Take-Off

Op het Kolonel Dusartplein in Hasselt hebben studenten van de hogescholen en de universiteit het begin van het academiejaar gevierd met de Student Take-Off. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd door de stad Hasselt. Ruben Smeets, praeses van Themis, de studentenvereniging voor studenten rechten heeft er alvast zin in: "Het is heel leuk: goede sfeer, goede muziek en frisse pintjes. Volgende week hebben we onze eerste fuif al en in maart vieren we het 15-jarig bestaan van Themis.