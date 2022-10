OPEC-landen en Rusland gaan fors minder olie oppompen, grootste daling sinds begin van coronapandemie

Sinds de geruchten over een verlaging van de olieproductie de ronde deden, is de olieprijs alweer wat gestegen. Na de bevestiging van het nieuws vandaag reageerde de olieprijs in Londen met een stijging die even opliep tot plus 2,4 procent naar 93,96 dollar per vat. Dat was het hoogste peil in drie weken.