Merel (7) uit Beveren werd in twee weken tijd blind, maar kon toch op haar gewone school blijven: zo pakken ze dat aan in de klas

Niet voor iedereen is de keuze voor een gewone school mogelijk. Zo is het voor Samira, mama van Rayan (8) met het syndroom van Down, niet gelukt om haar zoon op een “gewone” school te houden, al kan je zo'n gevallen uiteraard nooit één op één vergelijken. “Pano” onderzoekt vanavond of niet meer kinderen met een beperking een plaats kunnen krijgen in het gewoon onderwijs. De reportage “Het inclusieve onderwijs” is te bekijken om 21u30 op Eén en VRT MAX.