Samira uit Limburg wilde haar zoon Rayan (8) met syndroom van Down in het gewoon onderwijs houden: "Ze zeiden dat er geen plaats was, ook al klopt dat niet"

Maar voor Rayan was er uiteindelijk geen echte keuze meer. “Je kan niet kiezen”, zegt Samira ook. Rayan kwam uiteindelijk terecht in het buitengewoon onderwijs, type 2, voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hoewel het niet de keuze is van Samira zelf, is ze toch tevreden over de zorg die Rayan er krijgt in kleine klasgroepen.

“Hij gaat graag en komt terug met een glimlach”, zegt Samira. “Wat hij in die school bereikt, is ook heel knap. Het gaat dus wel”, zegt ze. Maar dat het wrang voelt dat sommige kinderen met een beperking wel in het gewoon onderwijs terecht kunnen en andere niet? “Dat is heel moeilijk als ouder”, zegt Samira. “Je wil dat je kind mee kan in het gewone leven, maar van kinds af aan wordt dat tegengehouden. Dan houd ik mijn hart vast voor wat er later gaat komen.”