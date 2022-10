In Portugal is inclusief onderwijs de norm: “Vreemd dat kinderen met een beperking in aparte scholen zitten in België”  

Maar om echt te kunnen spreken van inclusie, volstonden die hervormingen niet. “Integratie is niet hetzelfde als inclusie”, zegt Costa. Hij geeft het voorbeeld van een gevarenoefening in een Portugese school. “Toen de alarmbel voor de oefening luidde, sprong in een van de klassen een leerling recht om een ander kind uit zijn rolstoel te tillen. Hij hielp dat kind om dekking te zoeken onder een bank. In de andere klas draaiden ze de leerling in een rolstoel gewoon om, zodat die kon kijken hoe andere kinderen de gevarenoefening volbrachten. Wel, het eerste kind is geïncludeerd, het tweede is enkel geïntegreerd.”

Om de inclusie nog verder door te drijven, kwamen er nieuwe curricula met “meer autonomie” voor de scholen, zegt Costa. Leerkrachten kunnen dat afstemmen op de samenstelling van hun klas, die overigens maximaal uit 20 leerlingen mogen bestaan als er kinderen met een beperking ingeschreven zijn. In het licht van de discussie over de te gedetailleerde eindtermen in het Vlaamse secundair onderwijs, kan zo’n opmerking tellen. Verder kwamen er aparte evaluatiemethodes en diploma's voor leerlingen die een aangepast lestraject volgen.