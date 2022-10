Politieagenten moeten wegspringen voor snelheidsduivel in Mechelen

Het was even schrikken voor de politieagenten in burger, toen ze gisterenavond rond 19.30 de Leuvensesteenweg in Mechelen, ter hoogte van de Hamerstraat, overstaken. Ze waren al halfweg het zebrapad toen er een auto vanuit Leuven, aan hoge snelheid kwam aanrijden. De bestuurder haalde meerdere auto's in en maakte ook geen aanstalten om te vertragen of te stoppen, bij het naderen van het zebrapad. De agenten konden nog net op tijd wegspringen om niet te worden aangereden.