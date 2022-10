EU-Commissie zet deur open voor prijsplafond op gas en wil stresstests op kritische infrastructuur, "Kremlin heeft agressie naar nieuw niveau geëscaleerd"

Voorzitter Von der Leyen pleit onder meer voor stresstests van de kritische energie-infrastructuur en van de digitale infrastructuur (denk aan onderzeese telecommunicatiekabels). "We moeten kijken of en waar we zwakke plekken hebben en ons zo beter voorbereiden", zei Ursula von der Leyen. Ze wees ook op toezicht via satellieten om potentiële bedreigingen te detecteren en op een betere samenwerking met de NAVO en de Verenigde Staten.

Op dit moment is overigens nog niet geweten wie er achter de sabotage van Nordstream zit. Maar los daarvan is het voor Commissievoorzitter Ursula von der Leyen duidelijk: "Het Kremlin heeft sinds we elkaar voor het laatst zagen (haar beleidsverklaring in het Europees Parlement van drie weken geleden, red.) de agressie naar een nieuw niveau geëscaleerd. Poetin heeft de eerste mobilisatie sinds de Tweede Wereldoorlog gelanceerd. Hij gebruikt valse referenda om internationale grenzen met geweld te veranderen. En sinds vele maanden gebruikt hij energie als een wapen".