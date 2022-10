Turnhout voert strijd tegen ratten op: "We zullen ook eigen burgers op hun verantwoordelijkheid wijzen"

De stad Turnhout kondigt nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen de rattenpopulatie in de stad. "We hebben van meerdere burgers klachten binnengekregen over ratten in het stadscentrum en de aanpalende woonwijken. Die nemen we serieus en we zullen dan ook een tandje bijsteken om het ongedierte te bestrijden", aldus burgemeester Paul Van Miert (N-VA).