Angelina Jolie doet tegenzet in rechtszaak over wijngaard en doet van A tot Z relaas van tumultueuze vlucht: "Brad Pitt kneep keel dicht van ons kind"

Over Château Miraval

Als koppel besloten Jolie en Pitt hun kinderen op te voeden in Frankrijk waar ze in 2008 een kasteel met bijhorend domein van maar liefst 485 hectare kochten. Kostprijs: naar schatting 25 miljoen euro.



Waarom Frankrijk? De privacyregels voor de pers zijn er een pak strikter en het koppel hoopte op meer rust. Bovendien is Frankrijk een goede uitvalsbasis voor opnames in Europa en van Pitt is geweten dat hij een passie heeft voor architectuur. Bij het kasteel in het pittoreske dorpje Correns, in het departement Var, hoorde ook een wijngaard waar de veelgeprezen (en gelijknamige) rosé wordt gemaakt.