Rottweiler verwondt onthaalmoeder en kind in Ternat: “Met de hulp van de buren is een ramp voorkomen”

Omdat de eigenaar van de hond niet is komen opdagen, besloot de burgemeester om het dier te laten inslapen. “De politie heeft mij gevraagd wat er met het dier moest gebeuren”, gaat Vanderhasselt verder. “Ik heb dan de dierenasielen in de buurt gebeld, maar daar was geen plaats meer. En dan heb ik maar besloten om het dier te laten inslapen. Zo’n bloedhond gaan we niet zomaar laten rondlopen om hem de kans te geven nog zoiets te laten herhalen. Maar met de goede hulp van de buren, is een ramp voorkomen”, besluit hij.