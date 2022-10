School in Arendonk stelt onderwijsminister Weyts in gebreke voor plaatstekort in bijzonder onderwijs: "Onze leerkrachten kunnen het niet meer aan"

De directeur van basisschool Sint-Clara in Arendonk stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in gebreke omdat er te weinig plaatsen zijn in het buitengewoon onderwijs. "Er zitten bij ons op school kinderen die er niet thuishoren. Dat is zowel voor onze leerkrachten als voor de andere kinderen niet meer doenbaar", zegt directeur Gert Damen. Met een open brief hoopt hij dat de minister ook nadenkt over een betere ondersteuning voor de scholen.