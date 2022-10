Skipiste Aspen Wilrijk neemt maatregelen tegen hoge energieprijzen: "Als goede huisvader met onze rekeningen omgaan"

In tegenstelling tot veel gemeenten die dit jaar geen ijspiste gaan plaatsen op hun kerstmarkt is er geen sprake van sluiting bij Skipiste Aspen. "Je kan een ijsbaan niet vergelijken met een sneeuwbaan", aldus Hendrickx. "Wij zijn een indoor gelegenheid in een recent gebouw dat goed geïsoleerd is en aan de hoogste normen voldoet. Bovendien hebben we een engagement naar een heleboel clubs en verenigingen toe die hier wekelijks komen trainen. Als ik snel tel, komen er tussen de 800 en de 1.000 leden hier trainen. Wij gaan dus niets veranderen aan onze openingsuren."