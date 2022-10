Speeksel van waswormen kan plastic afval afbreken, ontdekt imker bij toeval

Polyethyleen is een van de taaiste en meest gebruikte kunststoffen: het wordt in naar schatting 30 procent van alle plastic gebruikt. Onderzoekers zijn al langer bezig met het vinden van methodes om het op een biologische manier af te breken en zo de afvalberg te verkleinen.

Alles draait om waswormen, larven van wasmotten of Galleria mellonella. Die komen overal ter wereld voor. Ze kunnen was verteren en zijn vaak een plaag in bijenkorven, waar ze de honingraten aantasten. De bal ging in 2017 aan het rollen. Onderzoekster Federica Bertocchini van het Spaans Biologisch Onderzoekscentrum in Madrid (CSIC), ontdekte per toeval tot wat waswormen in staat zijn.

Als hobby-imker verwijderde ze waswormen uit haar bijenkasten en ze stopte die in een plastic zak. Ze zag vervolgens hoe er gaten in die zak kwamen. Onderzoekers begrepen vrij snel wat er gaande was en wat het potentieel was, maar wisten niet hoe het precies kwam. Er zijn sindsdien al enkele studies over het fenomeen verschenen, maar deze laatste werpt weer nieuw licht op de zaak.