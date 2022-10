Stad Antwerpen verbiedt BK Beerpong: "We willen de jeugd niet aanmoedigen om alcohol te drinken"

Na zes edities van het BK Beerpong, verzet de stad Antwerpen zich dit keer tegen het evenement. "De stad wil in stedelijke locaties, zeker als ze gericht zijn op jongeren, alcholgebruik niet aanmoedigen", zegt woordvoerder Dirk Delechambre van de stad Antwerpen. "Bij een concert of een theatervoorstelling is alcoholgebruik niet de hoofdreden waarom jongeren afzakken naar Zappa, bij een BK Beerpong wel. Als stad willen we dit soort evenementen dus niet meer op onze locaties laten doorgaan."