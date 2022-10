Mechelse scholengroep KITOS organiseert samenkomst voor startende leerkrachten: "Als starter is het zoeken wat werkt bij je klas"

Tussen de gasten zitten zowel recent afgestudeerde leerkrachten als zij-instromers. "We ontvangen vandaag zo'n 120 leerkrachten die dit jaar voor het eerst voor de klas staan. Naast mensen die zelf net van de schoolbanken komen, zitten daar ook zeker zij-instromers bij. De expertise die zij in een bepaalde sector of dankzij een zelfstandig beroep hebben verzameld, kunnen we zeker gebruiken in enkele van onze scholen", besluit Jansegers.