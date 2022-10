Treurwilg moet wijken voor wegenwerken in Zeveren bij Deinze: inwoners verrast en treurig

De boom was een herkenningspunt, zegt buurtbewoner Adrien. “Als we aan iemand de weg moesten uitleggen, konden we zeggen: linksaf aan de treurwilg, nu kan dat niet meer. Ook het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw is verdwenen. Dat hing aan de boom vast. Elk jaar was er hier een viering.”

De stad Deinze streeft er wel naar om bij de heraanleg nieuwe bomen aan te planten. De werken starten eind dit jaar.