"Welkom in Královec!": Tsjechië spot met Vladimir Poetin en "annexeert" Russische enclave Kaliningrad

Ook het Tsjechische Europarlementslid Tomas Zdechovsky doet gretig mee op Twitter. "De top in Praag morgen die door 48 landen wordt bijgewoond, is een geweldige kans om te onderhandelen over de verdeling van Kaliningrad tussen Polen en Tsjechië", zo schrijft hij. Zdechovsky deelt ook een tweet waarin wordt gesproken over de aanleg van een metrolijn tussen Tsjechië en Kaliningrad.

"Het referendum in vier Oekraïense regio's over toetreding tot Rusland was zinloos. Niemand neemt het serieus", zegt Zdechovsky. "Op dezelfde manier kunnen we dit doen in Kaliningrad. We zouden een paar mensen dwingen om voor toetreding tot de Tsjechische Republiek te stemmen en het dan als een uitgemaakte zaak presenteren."