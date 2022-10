Twee dagen Europees topoverleg in Praag: wat moeten we verwachten?

Wie zal er zijn? De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten natuurlijk, maar ook de leiders van Albanië, Armenië, Azerbeidjan, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Ijsland, Kosovo, Liechtenstein, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. Ze komen samen in de imposante Burcht van Praag. Eerst is er om 13 uur een rondetafelgesprek met zijn allen. Daarna splitsen ze zich op in vier groepen om twee uur lang te discussiëren over verschillende thema's. Vervolgens is er drie uur tijd voor bilateraal overleg, en tenslotte volgt nog een diner.

Veel concrete resultaten worden er niet verwacht op deze eerste bijeenkomst. Dàt die plaatsvindt, is vooral belangrijk. De groepsfoto met 44 regeringsleiders wordt misschien nog wel het meest in het oog springend moment: samen vertegenwoordigen zij zowat het hele Europese continent (zelfs in heel ruime zin), en nemen ze afstand van 2 leiders die bewust géén uitnodiging kregen. De Russische president Poetin en de Wit-Russische president Loekasjenko. Bij de 44 zijn er landen bij die zich niet aansluiten bij de Europese sancties tegen Rusland (Servië, Turkije) of ze in vraag beginnen te stellen (Hongarije). Toch veroordeelt iedereen in Praag het agressieve militaire optreden van Rusland, en de poging om met geweld landsgrenzen te hertekenen. Dat de Turkse president Erdogan naar Praag komt, wordt gezien als een bijkomende bevestiging dat Erdogan de oorlog die Poetin begonnen is, veroordeelt.

Over Rusland zijn de 44 landen het misschien wel eens, toch is het een vreemde club. Azerbeidjan en Armenië zijn met elkaar in oorlog. Turkije heeft hoog oplopende ruzies met Griekenland en Cyprus, en het blokkeert de Navo-toetreding van Zweden en Finland. Er zijn landen bij die doodgraag zo snel mogelijk lid willen worden van de EU (Oekraïne bijvoorbeeld), terwijl de Britten er nog niet zo lang geleden uitgestapt zijn.