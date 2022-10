Twintiger slaat man op straat in Leuven omdat hij hekel heeft aan homomannen

Een man van 26 uit Leuven heeft een leeftijdsgenoot op straat geslagen omdat hij een hekel heeft aan homomannen. Dat meldt het parket van Leuven. De twintiger is opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij is ondertussen voor de raadkamer verschenen. Zijn voorlopige hechtenis is met een maand verlengd.