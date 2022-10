Hans Niemann, legendarisch schaaktalent of gewiekste valsspeler? "Het bedrog blijkt nu veel groter en recenter te zijn dan hij zelf toegaf"

Maar wat dan bij fysieke toernooien, zoals tijdens de wedstrijd die hij won van Carlsen? "Wanneer de twee spelers echt tegenover elkaar zitten is het nog moeilijker om vals te spelen, maar er zouden enkele manieren zijn", vertelt Barbier. "De meest bekende manier is om met je gsm naar het toilet te gaan. Maar het is verboden om je gsm bij te houden tijdens een toernooi. In de wandelgangen wordt nu gefluisterd dat Niemann daar al enkele keren op betrapt werd. Maar het is heel onwaarschijnlijk dat dit gebeurd is in de partij tegen Carlsen, want toen waren de controles veel strenger."

"Een andere mogelijkheid is door iemand in het publiek te hebben die non-verbaal probeert te communiceren, bijvoorbeeld door te kuchen of ergens anders in de ruimte te gaan staan", aldus Barbier.