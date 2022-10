Ook tweede verdachte van verdrinking tijdens Gentse Feesten wordt aan ons land overgeleverd

De 53-jarige Hakim uit Gent werd op zondag 17 juli in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent gegooid. De man kon niet zwemmen en hij verdronk. In Nederland werden daarna een 25-jarige man en een 23-jarige man uit Goes opgepakt. De 25-jarige man werd overgeleverd aan België en aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd later door de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent (KI) vrijgelaten onder voorwaarden na betaling van een borgsom van 10.000 euro. De man wordt verdacht van schuldig verzuim, terwijl de 23-jarige man verdacht wordt van een actievere rol in de feiten.