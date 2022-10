Goed nieuws voor wie kanker had of chronisch ziek is: recht om vergeten te worden door verzekeraars gaat sneller in en wordt uitgebreid

"Dat is toch wel heel belangrijk, zeker voor een aantal chronische ziektes", legt advocate Magali Feys uit in "De wereld vandaag", op Radio 1. Feys is gespecialiseerd in gegevensbeschermingsrecht. "Die mensen kunnen een normaal leven leiden als die ziekte onder controle is, maar het kwam vaak voor dat je op grond daarvan geen schuldsaldoverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen kon krijgen, tenzij je een hogere premie betaalde."

"Voor hepatitis C mag men geen bijpremie voor een overlijden vragen", aldus Feys. "Dat is echt begrensd, en dat is zeer belangrijk voor die mensen omdat dat vroeger geen paal en perk aan gesteld was. Dan kan je natuurlijk geconfronteerd worden met zeer zware bijpremies."