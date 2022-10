Agentschap Wegen en Verkeer laat nóg een deel van het viaduct van Merksem afsluiten door beschadigde brugvoeg 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat vannacht nog een deel van het viaduct van Merksem op de Antwerpse ring (R1) richting Nederland afsluiten. Door een beschadigde brugvoeg is op dit moment de linkerrijstrook op het viaduct al afgesloten tot vlak voor de voeg, maar de meest recente inspectie heeft volgens het Agentschap aangetoond dat het aangewezen is om ter hoogte van de voeg nu ook de tweede rijstrook van rechts af te sluiten. De snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur blijft gelden. Een structurele herstelling van de brugvoeg kan pas in januari.