Vlaams Belang raadslid uit Wilrijk, die Lamkel Zé een "mensaap" noemde, is ontslagen bij Atlas Copco

Hun werknemer Werner De Gres, was deze week in het oog van de storm terechtgekomen, nadat hij zich racistisch had uitgelaten op Facebook. Daar had hij Kortrijk-voetballer Lamkel Zé een "mensaap" genoemd. Daarop besliste zijn partij om hem te schorsen, al zeker tot er een gesprek plaatsvond. "Er is geen plaats voor racisme binnen onze partij" liet Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken eerder aan Radio 2 Antwerpen weten. Maar nu heeft zijn werkgever dus beslist om de samenwerking met de man stop te zetten.