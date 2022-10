Vlaamse premie voor zonnepanelen halveert vanaf Nieuwjaar onherroepelijk van 1.500 naar 750 euro

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) noemt de beslissing van Demir slecht beleid, omdat zonnepanelen de snelste weg zijn naar een lagere energiefactuur en veel mensen daarom dit jaar nog de moeite doen om ze te installeren. De wachttijden zijn echter zeer lang geworden. "Tot acht maanden voor omvormers en tot vier maanden voor panelen", zegt Bothuyne. "Een halvering op 1 januari zou bijzonder unfair zijn voor de gezinnen die een bestelling hebben geplaatst in het jaar waarin de premie is voorzien."

Minister Demir wil echter niet overstappen op een systeem waarbij de datum van de bestelbon wordt gebruikt om de premie te bepalen, omdat daar volgens haar ten tijde van de groenestroomcertificaten mee is gefraudeerd.

De halvering op 1 januari blijft dus behouden. "We bouwen af omdat we niet willen vervallen in oversubsidies", aldus Demir. "Experts zeggen dat de premies niet meer nodig zijn voor de rendabiliteit. Er is bovendien heel helder gecommuniceerd dat de keuringsdatum de hoogte van de premie bepaalt. Door zomaar het afbouwtraject los te laten, zouden we er mogelijk ook voor zorgen dat de hogere subsidie finaal niet bij de mensen, maar bij de installateurs terechtkomt, die hun prijzen gewoon naar boven bijstellen. En ook dat kan niet de bedoeling zijn."

Bothuyne reageerde teleurgesteld: "Volgens de sector zijn er zowat 50.000 Vlamingen die al een zonnepaneleninstallatie besteld hebben en rekenen op de beloofde premie. Door de rigide benadering van minister Demir dreigen velen onder hen de helft van de voorziene steun te verliezen. We hopen dat de minister dit alsnog wil rechtzetten."